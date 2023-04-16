- Tayland'da balıkçı tekneleri alabora oldu: 1 ölü, 8 kayıp Tayland'ın güneyinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesinin alabora olması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

- Tayland'da balıkçı tekneleri alabora oldu: 1 ölü, 8 kayıp

BANGKOK - Tayland'ın güneyinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesinin alabora olması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

Tayland'ın güneyinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Tayland Afet İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Nakhon Si Thammarat eyaletinde en az 7 balıkçı teknesinin alabora olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de kaybolduğu kaydedildi. Tayland İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sutthipong Julcharoen, olayın ardından kayıp 8 kişiye ulaşmak için hem denizden hem de karadan arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildiğini belirtti. Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında bölgedeki deniz trafiği de durduruldu.