Tayland'da alışveriş merkezinde yangın çıktı 3. Sayfa Haberleri - Tayland'da alışveriş merkezinde yangın çıktı Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. - Tayland'da alışveriş merkezinde yangın çıktı BANGKOK - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Tayland'ın başkenti Bangkok'un ünlü alışveriş merkezi Central World'de bugün öğle saatlerinde binanın en alt katında yangın çıktı.Yedi katlı binanın alt katından yükselen dumanlar AVM'nin içini kısa sürede sararken, diğer katlarda bulunan ziyaretçilerin panik halinde dışarı kaçtıkları görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmesi üzerine yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yetkililer, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtirken, yangının yılbaşı süslemelerinin bulunduğu bölümde yaşanan bir elektrik kaçağı sebebiyle çıktığı düşünülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bangkok Tayland 3. Sayfa Güncel Haberler

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