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Tayini çıkan uzman çavuş devrilen motosikletle 50 metre sürüklendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tayini çıkan uzman çavuş devrilen motosikletle 50 metre sürüklendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin yaklaşık 50 metre sürüklendiği kazada uzman çavuş yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin yaklaşık 50 metre sürüklendiği kazada uzman çavuş yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Çorlu-İstanbul yolu üzeri Çorlu Meslek Yüksekokulu mevkiinde meydana geldi. Çorlu'da görev yapan uzman çavuş M.M.'nin tayini çıkması dolayısıyla İstanbul istikametine motosikletiyle dönüş yaptı. Direksiyon kontrolünü kaybeden M.M.'nin kullandığı motosiklet devrilerek, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada yaralanan uzman çavuş M.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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