Son dakika haber: Tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle öldüren şahıs kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle öldüren şahıs kamerada Adana'da bir kişi, tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle vurarak öldürdü. Tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle öldüren şahıs kamerada ADANA - Adana'da bir kişi, tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir kişi, yavru köpeği av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Köpeği gören vatandaşlar güvenlik kamerası kayıtlarını polis ekiplerine teslim etti. Ateş eden kişinin A.Ü. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlının tavuklarına zarar verdiği için köpeğe ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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