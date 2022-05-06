Tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle kuzeninin köpeğini vurdu

SARUHANLI, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle kuzeninin köpeğini tüfekle vurdu. Her iki kuzen de birbirinden şikayetçi olurken, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Av tüfeğiyle yaralanan köpek ise jandarma ekipleri tarafından tedavi amacıyla veteriner hekime götürüldü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde dün akşam saat 20.45 sıralarında B.B. (50) isimli şahıs jandarmaya, beslemekte olduğu av köpeğini kuzeni Ö.B.'nin (38) ruhsatsız av tüfeği ile vurduğunu beyan ederek şikayetçi oldu. Ö.B. isimli şahıs ise köpeğin tavuklarına zarar verdiğini ve bundan dolayı korkutmak amacıyla ateş ettiğini, vurmak istemediğini, kendi tavuklarına zarar verdiği için köpeği besleyen B.B. isimli kuzeninden şikayetçi olduğunu belirtti. Olayda Ö.B.'nin kullandığı av tüfeği muhafaza altına alınırken, her iki şahıs da alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından tahkikata başlanırken yaralı köpek tedavi amacıyla jandarma tarafından veterinere götürüldü. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa