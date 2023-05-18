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Tavuk yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü

Tavuk yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilen tavuk yüklü kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrilen tavuk yüklü kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu Karasu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Parlak idaresindeki, plakası öğrenilemeyen tavuk yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Kazada Murat Parlak hayatını kaybederken, Fırat H. ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fırat K. hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Murat Parlak'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

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