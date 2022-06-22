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Son dakika haber | Tavuk işletmesinde zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Tavuk işletmesinde zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk işletmesinin enerji santrali bölümünde çalışan 10 işçi, su kuyusundan sızan ve organik gaz olduğu değerlendirilen maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk işletmesinin enerji santrali bölümünde çalışan 10 işçi, su kuyusundan sızan ve organik gaz olduğu değerlendirilen maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tavuk işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin enerji santrali bölümünde bulunan hamur hazırlama havuzunda balçık temizliği işlemini yapmakta olan S.Y.(42), N.K.(33), G.A.(43), S.E.(63), M.P.(23), K.A.(30),K.B.(44), E.Ç.(21), Ö.Ö.(33) ve C.Z.(38) isimli çalışanlar, su kuyusundan sızan organik gaz olduğu değerlendirilen maddeden dolayı rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yaralılar zehirlenme şüphesiyle Saruhanlı ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların tahlil ve tetkikleri devam ediyor.

Öte yandan AFAD ekipleri bölgede kontrollerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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