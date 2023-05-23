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Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı

Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından üst araması yapılan iki şahsın yanında bulunan tavuk dönerin içerisinde metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından üst araması yapılan iki şahsın yanında bulunan tavuk dönerin içerisinde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki şahsın piyasaya sürmek için Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan B.A. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Şahısların yanında bulunan tavuk dönerin içerisine gizlenmiş 43,77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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