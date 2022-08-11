Tavuk dönerin arasına uyuşturucu gizlemişler Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tavuk dönerin arasına gizlenmiş 2.60 gram metamfetamin ele geçirildi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tavuk dönerin arasına gizlenmiş 2.60 gram metamfetamin ele geçirildi. Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesi girişinde oluşturdukları uygulama noktasında şüpheli bir aracı çevirerek arama yaptı. Aramada aracın farklı yerlerinde toplam 148 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirilirken, ele geçirilen uyuşturucuların bir kısmının tavuk dönerin arasına gizlenmesi polisleri şaşkına çevirdi. E.B. ve M.S. adlı 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konuldu. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tavuk dönerin arasına uyuşturucu gizlemişler - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.