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Tavuk çiftliğinde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavuk çiftliğinde yangın

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 4 bin civarında tavuk telef oldu.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 4 bin civarında tavuk telef oldu.

Edinilen bilgiye göre; Karacabey-Balıkesir karayolu üzerinde faaliyet gösteren, özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen tavuk çiftliğinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda içerisinde 8 bin adet tavuk bulunan kümesi sardı. Alevleri fark eden çalışanlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Karacabey'den 2 itfaiye aracının kısa sürede olay yerine intikali ile yangına müdahale edildi. Alevleri kontrol altına almakta güçlük çeken ekiplere Mustafakemalpaşa ilçesinden de 2 itfaiye aracının destek vermesiyle diğer kümeslere sıçramadan yangın kontrol altına alındı.

Çiftlikte 5 adet kümes bulunduğu ve her birinde 8 bin adet tavuk yetiştirildiği öğrenilirken, alevlere teslim olan kümeste ise yaklaşık 4 bin civarında tavuğun yanarak telef olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde kümeste bulunan diğer tavuklar yanmaktan kurtuldu.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA

Tavuk çiftliğinde yangın

Tavuk çiftliğinde yangın

Tavuk çiftliğinde yangın

Tavuk çiftliğinde yangın

Tavuk çiftliğinde yangın

Tavuk çiftliğinde yangın

Tavuk çiftliğinde yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacabey, Yangın, Bursa, Tavuk, 3. Sayfa, Haberler

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