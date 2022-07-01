Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 4. kilometresinde Arzu Y. (38) idaresindeki 43 ABJ 740 plakalı otomobil Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Arzu Y. ve 5 yaşındaki oğlu İbrahim Y. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title