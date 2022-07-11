Tavşanlı'daki yangında şüpheli ölüm - Haberler

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Tavşanlı'daki yangında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavşanlı'daki yangında şüpheli ölüm

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir dairede çıkan yangın sonucu dairede yalnız yaşayan Hüseyin Baki'nin (46) cesedinin bulunması polisi harekete geçirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir dairede çıkan yangın sonucu dairede yalnız yaşayan Hüseyin Baki'nin (46) cesedinin bulunması polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah 08.00 sıralarında Tavşanlı İstasyon Mahallesi Günaydın sokak No: 19/13 teki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülmesinin ardından daire içerisinde yapılan kontrollerde sağlık görevlileri mutfağın giriş kapısı arkasında yerde yüzüstü yatar vaziyette bulunan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada şahsın dairede yalnız yaşayan Hüseyin Baki (46) olduğu ve İlçe Nüfus Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı anlaşıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Hisarcık Kütahya 3. Sayfa Haberler

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