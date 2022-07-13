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Son dakika haberleri... Tavşanlı'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Tavşanlı'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kara köy yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Tavşanlı'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kara köy yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam üzeri, Tavşanlı ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kara köy yakınlarında bulunan Martlı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline 2 orman işletme arazözü, Tavşanlı Belediye İtfaiye ekipleri ve işçiler sevk edildi.

Yoğun çabalar sonucu kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 100 metre kare orman alanı zarar gördü.

Kara Köy muhtarı İsmail Yerlikaya, " Bir komşunun haber vermesi ile bakmaya geldik. Yangın başladığı anda köye ait yangın söndürme tankerini getirdim. O sırada Orman işletme ekipleri gelmiş söndürmüşler. Buralara piknik için gelenler oluyor. Bu kişilerin çok dikkat etmeleri gerekir, ateş yakmamaları gerekir." dedi.

Savcılık çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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