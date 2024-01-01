Tavşanlı'da Yeni Yıl Denetimleri Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni yıla girildiği saatlerde denetimler gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri, 2024'e yoğun bir trafik denetimiyle başladılar.

Tavşanlı'da yeni yıla girilmesi ile birlikte, güvenlik güçleri harekete geçti. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli ekipler, trafik ve asayiş konusunda sıkı bir denetim başlattılar.

Tavşanlı Kütahya karayolu 5. kilometresinde ilçe giriş istikametine oluşturulan uygulama noktasında ekipler, araçları durdurarak alkol ve GBT denetimi gerçekleştirdi.

Yeni yıla özel olarak belirlenen noktalarda oluşturulan trafik kontrol noktalarıyla, sürücülerin alkol kontrolü yapıldı. Ayrıca, Genel Bilgi Taraması (GBT) denetimiyle araçlarda herhangi bir sorun olup olmadığı da incelendi.

Denetime giren sürücülerin birçoğu da bu uygulamalardan trafik güvenliği nedeniyle memnun olduklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA