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Tavşanlı'da yaz eğitimi alan öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaz eğitimi alan yaklaşık 25 öğrenci, yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaz eğitimi alan yaklaşık 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

İddiaya göre, Tavşanlı ilçesinde bir ortaokulda yaz eğitimi alan yaklaşık 25 çocuk, yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle aileleri tarafından hastaneye götürülen öğrencilerin öğle yemeğini birlikte yedikleri öğrenildi. Hastaneye getirilen çocukların 10-14 yaş aralığında olduğu öğrenildi. Gözlem altındaki öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay sonrasında hastaneye aynı şikayetten gelenlerin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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