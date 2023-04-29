Tavşanlı'da yangın zannedilen duman ilaçlama çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarihi binadan çıkan duman paniğe neden oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarihi binadan çıkan duman paniğe neden oldu.

Tavşanlı'da yangın ihbarına giden ekipler yaptıkları incelemede, tarihi evde yangın olmadığını ilaçlama sebebi ile duman çıktığını tespit etti.

Yeni Mahalle Dere Sokakta H.K. ait evden duman çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler yaptıkları çalışmada çıkan dumanın yangın olmadığı Belediyenin metruk binalarda haşerelerle mücadele için yaptığı ilaçlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Zaman zaman ilaçlama yapan belediye ekiplerinin ilaçlama sırasında oluşan duman halk tarafından yangın olarak tahmin edilerek ihbarlarda bulunduğu ifade edildi. - KÜTAHYA