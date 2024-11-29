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Tavşanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Tavşanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapan iki şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 kilo 118 gram bonzai, 9,33 gram metamfetamin ve 6,86 gram skunk ele geçirildi. Yılbaşından bu yana Kütahya'da uyuşturucu ile ilgili 173 kişi tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda,

Bursa'dan Tavşanlı'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen B.C. ve uyuşturucu maddeleri saklayan İ.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin sakladıkları bölgede yapılan aramalarda: 1 kilo 118 gram bonzai, 9,33 gram metamfetamin ve 6,86 gram skunk ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Kütahya genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan kişi sayısının 173, Tavşanlı ilçesinde ise 26 olduğu bildirildi. Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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