Tavşanlı'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kaza, dün gece Çevreyolu Caddesi Adliye Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.D. yönetimindeki 43 UP 984 plakalı otomobil, Kütahya istikametinden ilçe merkezine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen E.S. idaresindeki 03 ADC 139 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü T.D. ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne, ardından da Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
T.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA