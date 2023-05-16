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Tavşanlı'da trafik kazası, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Tavşanlı'da trafik kazası, aynı aileden 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza Tavşanlı Harmancık yolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ; Harmancık'tan Tavşanlı'ya seyir halinde olan 46 KY 151 plakalı otomobil sürücüsü İsa K. (38) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak karşı şeride geçti. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yaralı sürücü İsa K., aynı araçta bulunan 3 yaşındaki Yasir Eymen K. ve Şeyla K. (38), 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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