Tavşanlı'da trafik kazası, 6 yaralı - Haberler

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Tavşanlı'da trafik kazası, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavşanlı'da trafik kazası, 6 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Harmancık Karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan D. idaresindeki 43 ACL 192 plakalı otomobil, Harmancık istikametinden Tavşanlı istikametine gittiği sırada önünde ilerleyen Hüseyin D. idaresindeki 43 U 5978 plakalı kamyonetin arkasından çarptı. Kazada, sürücü Hüseyin O. ve aynı araçta bulunan Dürdane O., Habibe Y., Hatice K. yaralanırken, diğer araçta bulunan Eren D. ve Enes D. yaralandılar.

Yaralılar 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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