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Tavşanlı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil yol çalışma alanına devrildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Domaniç'ten Tavşanlı'ya seyir halinde olan O.K. idaresindeki 54 ZH 695 plakalı otomobil, Hamitabat girişi yeni yol yapımı olan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol çalışma alanına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü O.K. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Ş.K. ve Ş.K. yaralandı. Yaralılar kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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