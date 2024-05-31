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Tavşanlı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu durumundaki bir kişi ve bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, P.İ. idaresindeki 43492 plakalı motosiklet ile E.E.B. idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu durumundaki Y.İ. ve bisiklet sürücüsü E.E.B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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