Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir çocuk da dahil olmak üzere iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Tepecik yolu üzerindeki Çardaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Tepecik istikametine seyir halinde olan İ.Ü. yönetimindeki 43 SC 730 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada İ.K. idaresindeki 43 AFG 492 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir çocuk yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu

500

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray'dan F.Bahçe maçı biter bitmez olay paylaşım
Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe anısı: 3. golde sıçradım, Cumhurbaşkanımız çok güldü

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe anısı: Cumhurbaşkanımız çok güldü