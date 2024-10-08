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Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan diğer yaralı da 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 Ekim gecesi meydana gelen trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği kazadan bir acı haber daha geldi.

Tavşanlı ilçesi Tavşanlı - Tunçbilek karayolu üzeri 2. kilometrede Durmuş Ahmet Sarı (66) idaresindeki 43 HU 783 plakalı araç, Tunçbilek Beldesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırıma çarpmış, çarpmanın etkisi ile araç takla atarken tek taraflı kaza meydana gelmişti. Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan Durmuş Ahmet Sarı (66), eşi Nilgün Sarı (62) ve kızı Asude Sarı (17) yaralanarak 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdi. Yaralılardan Nilgün Sarı (62) Kütahya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Nilgün Sarı'nın eşi Durmuş Ahmet Sarı (66) ise yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kazadan 5 gün sonra kaybetti. Meydana gelen kaza sonrası ölü sayısı 2'ye yükselmiş oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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