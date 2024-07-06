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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Elektrikli aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Tunçbilek yolu üzerinde bulunan Ekmekçi Dede Mesire Alanı içerisinde B.K. idaresindeki 43 AFL 570 plakalı elektrikli araç mesire alanı içinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı. Kazada sürücü B.K. ile yanında yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine belirtilen yere gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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