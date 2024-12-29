Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil diğerine çarparak yaralanmalara neden oldu. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Emet Işıklı kavşağında M. Y. (24) idaresindeki 55 AR 621 plakalı otomobil, Moymul Mahallesi istikametinden Kütahya istikametine gittiği sırada B.K. (50) yönetimindeki 43 HG 848 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan B.K., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgil inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA