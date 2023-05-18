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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde şehir içi hat dolmuşunun yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Haşim Benli Bulvarında çarşı istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 43 M 2037 plakalı ticari dolmuş, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan O.Ö.'ye (13) çarptı.

Çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazasında yaya O. Ö. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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