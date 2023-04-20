Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı Hacı Arifoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y. idaresindeki 43 ABS 828 plakalı otomobil dönüş yapmaya çalıştığı anda H. O. idaresindeki 43 US 474 plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa