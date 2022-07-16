Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı çevre yolu Kuruçay Caddesi kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Ç. yönetimindeki 16 GG 628 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden Ali İhsan A. idaresindeki 16 AOD 516 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ali İhsan A. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ali İhsan Su Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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