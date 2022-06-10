Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Yeni Mahalle Selçuklu caddesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 43 AC 595 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yere düştü.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Selçuklu Kütahya 3. Sayfa Haberler

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