Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Yeni Mahalle Selçuklu caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 43 AC 595 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yere düştü. Kazada, motosiklet sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Selçuklu Kütahya 3. Sayfa Haberler

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