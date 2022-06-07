Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı çevre yolu Kuruçay kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki 43 UH 844 plakalı kamyon aynı istikamete giden D.G. idaresindeki 43 HS 635 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan T.G. yaralandı. Yaralı T.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa