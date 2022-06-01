Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 ABP 396 plaka yönetimindeki N.T.'nin (57) Güzelyurt Caddesi Haşim Benli Bulvarı'na geldiği anda, cadde üzerinde seyir halindeki A.Y.'nin (68) idaresindeki 43 UZ 125 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.Y. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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