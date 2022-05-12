Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil yaklaşık 10 metreden uçarak bir evin önüne düştü.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil yaklaşık 10 metreden uçarak bir evin önüne düştü.

Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Dedeler Caddesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin önüne uçtu.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (23) yönetimindeki 58 TRH 325 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şarampole uçtu.

Kazada, sürücü H.Ç. yaralandı. Yaralı sürücü çevreden görenlerin de ihbarı ile 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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