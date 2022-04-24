Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıkesir kavşağı ile Tepecik beldesi arasındaki yeni yolda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Emet'den Tavşanlı istikametine giden Yusuf Yüksel yönetimindeki 35 ACG 709 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yaklaşık 10 metreden demiryolu geçidi yanına uçtu. Yaralı sürücü 112 Acil servis tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa