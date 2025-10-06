Tavşanlı'da Trafik Denetimleri Erken Saatlerde Başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafta sonu trafik ekipleri uygulamalara erken saatlerde başladı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik büro ekipleri, pazar günü olmasına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde özellikle motosiklet kullanıcılarına odaklanıldı. Ekipler, sürücülerin kask takma zorunluluğuna uyup uymadığını, ehliyet ve ruhsat gibi gerekli belgelere sahip olup olmadığını titizlikle kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda, trafik kurallarına uymayan ve gerekli evraklarda eksiklik tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA