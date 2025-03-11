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Tavşanlı'da Tomruk Yüklü Tır Devrildi

Tavşanlı'da Tomruk Yüklü Tır Devrildi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tomruk yüklü bir tır devrildi. Olay yerine sevk edilen iş makineleri, tırı kaldırmak için uzun süre çalıştı. Yol trafiğe açıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde tomruk yüklü bir tır devrildi.

Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yan yattı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen iş makineleri, devrilen tırı kaldırmak için uzun süre çalışma yürüttü. Akşam saatlerinde ekiplerin yoğun çabası sonucu tır, bulunduğu yerden kaldırılarak yolun tekrar trafiğe açılması sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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