Tavşanlı'da Tırın Aküsü Çalındı, 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir tırın aküsünün çalındığı olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tırın aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül tarihinde Tavşanlı ilçesindeki park halindeki tırdan çalınan akü ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, C.Y. (29) ve M.U. (26) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslardan C.Y. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, şüpheli M.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA