Tavşanlı'da şüpheli çanta paniği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavşanlı'da şüpheli çanta paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Tavşanlı'da şüpheli çanta paniği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yanına konulan çanta paniğe neden oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yanına konulan çanta paniğe neden oldu.

Tavşanlı bağlı Moymul Mahallesi, çevreyolu yan yolda bir vatandaş, aracının yanında gördüğü bir çantadan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarla birlikte harekete geçen Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Bomba imha ekibinin olay yerine gelmesi il birlikte Çevre yolu üzerinde araç geçişleri durduruldu. Bomba imha ekiplerinin kontrollü olarak fünye ile çanta imha edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası çantanın boş olduğu anlaşıldı. Kontrollü patlatma esnasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title