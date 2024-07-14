Tavşanlı'da Otomobil ve Motosiklet Denetimleri Hız Kazandı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve motosiklet denetimleri hız kazandı.

Bunun yanı sıra kavşaklarda görüş açısını engelleyen ve çevre yolundaki hatalı parklara da cezai işlemler uygulanıyor. Kasksız motosiklet sürücüleri, ehliyet ve ruhsat kontrollerinde eksikleri bulunan sürücülere de cezai işlemler gerçekleştiriliyor. Sürücüler emniyet kemeri takmaları konusunda, trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Denetimler ilçenin çeşitli noktalarında kimi zaman eş zamanlı gerçekleştiriliyor. - KÜTAHYA