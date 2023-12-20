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Tavşanlı'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesinde bulunan sanayi sitesi içerisinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 43 HG 762 plakalı otomobil ile Ahmet T.'nin kullandığı 43 AFC 179 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet T, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı Kütahya Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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