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Tavşanlı'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü A.Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı -Tunçbilek karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek'ten Tavşanlı istikametine gitmekte olan A.Ç. yönetimindeki 34 BY 646 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi ile yoldan çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada, otomobil sürücüsü A.Ç. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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