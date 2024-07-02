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Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Tepecik yolu 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tavşanlı'dan Tepecik Beldesi istikametine seyir halinde olan Ali K. idaresindeki 43 NZ 120 plakalı otomobil ile Tepecik Beldesi istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 43 UY 895 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa K. çarpışmanın etkisi ile savrulup otomobilin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı trafik kazasında, ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor . - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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