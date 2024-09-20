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Tavşanlı'da Otomobil ile İşçi Servisi Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Tavşanlı'da Otomobil ile İşçi Servisi Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil ve işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Kazanın görüntüleri kameraya yansıdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya yolunun 2'nci kilometresinde Çukurköy Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı yönüne giden A.K. (58) idaresindeki 43 AER 916 plakalı servis otobüsü, Çukurköy Sanayisi'ne giden Hasan Hüseyin Tosun (62) idaresindeki 35 DOT 39 plakalı otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun olay yerinde hayatını kaybederken servis şoförü A.K., Derya A., Semra B., Bayram D., Yasin B., Murat A., Esra B., Hakkı K. ve Furkan K. hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ve kaza sonrası yaşanan panik, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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