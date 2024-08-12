Tavşanlı'da otomobil çaya uçtu: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak çaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek karayolu Kayaarası köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.U. idaresindeki 43 HK 504 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çaya uçtu. Kazada sürücü Z.U. ve yanında bulunan D.U. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA