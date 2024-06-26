Tavşanlı'da Otluk Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Moymul Mahallesi Derecik Caddesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini de tamamlayarak bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA