Tavşanlı'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Çırçırçeşme Mahallesi Otogar altındaki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi.

Yangında yaklaşık 0.5 hektar alanın yandığı tespit edildi. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini de tamamlayarak bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA