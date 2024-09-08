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Tavşanlı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam köyü yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve uçaklar müdahale etti. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Tavşanlı ilçesi Uluçam köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve 3 uçak müdahale etti. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, yangının 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Tavşanlı İtfaiye

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