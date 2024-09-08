Tavşanlı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam köyü yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve uçaklar müdahale etti. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Uluçam köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Tavşanlı ilçesi Uluçam köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve 3 uçak müdahale etti. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, yangının 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. - KÜTAHYA