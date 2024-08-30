Tavşanlı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale sayesinde kısa sürede söndürüldü. Vatandaşların 112 Acil servisi aramasıyla olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangını kısa sürede müdahale ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Eşen köyü ile Kızılçukur köyü arasında Dombayçayırı mevkiinde çıkan orman yangınını gören vatandaşlar 112 Acil servisi aradı. Olay yerine gelen Tavşanlı Orman işletmesine ait ilk müdahale araçları ve arazözler ile yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. - KÜTAHYA