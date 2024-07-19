Tavşanlı'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Tavşanlı ilçesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Başköy yakınlarındaki Martlı mevkiinde yangın çıktı. Çevreden yangını görenlerin ihbarı üzerine yangın mahalline Orman İşletmeye ait ilk müdahale aracı ve arazözler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA