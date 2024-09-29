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Tavşanlı'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Tavşanlı'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. 0,4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangını kısa sürede müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, akşam 21.30 sıralarında Tavşanlı ilçesi Karakişi köyü yakınlarında Çamdibi mevkiinde çıkan orman yangınını gören vatandaşlar 112 Acil servisi aradı. Olay yerine gelen Tavşanlı Orman işletmesine ait ilk müdahale araçları ve arazözler ile yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında 0,4 ha ormanlık alanın zarar gördüğü bilgisi edinildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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